Serata da ballo con 150 persone, chiuso locale nel Palermitano

Blitz dei carabinieri in un locale di Cinisi, nel Palermitano, dove era in corso una serata da ballo con circa 150 persone in assenza delle prescritte autorizzazioni anti Covid. Denunciate 4 persone: i 2 proprietari del locale, l'amministratore legale e il dj, accusati di apertura abusiva di pubblico trattenimento e svolgimento trattenimenti danzanti in assenza di licenza. vbo/com/mrv