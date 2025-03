Serafino Lo Piano nuovo Amministratore Delegato di Busitalia

ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea di Busitalia ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando Flavio Nogara alla Presidenza e Serafino Lo Piano come Amministratore Delegato.

Il manager di origini siciliane, ormai da anni alla guida del team vendite Frecciarossa, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Busitalia, società di trasporto pubblico su gomma interamente controllata da Fs.

-Foto ufficio stampa Fs-

(ITALPRESS).