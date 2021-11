Sequestrato Teatro greco nell’Agrigentino, Samonà avvia indagine

I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio culturale di Palermo e del Comando provinciale di Agrigento hanno sequestrato il Teatro Greco di Eraclea Minoa e l'area antistante per omessa collocazione o rimozione di segnali o ripari e omissione di lavori in edifici o costruzione che minacciano rovina. Alla luce del provvedimento un'indagine interna è stata disposta dall'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, che ha convocato il direttore del Parco Archeologico. vbo/