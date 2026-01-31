Sequestrato night club abusivo a Roma, condizioni strutturali precarie

ROMA (ITALPRESS) – Dietro la movida offerta da un locale nel cuore della Capitale, si nascondeva un night club abusivo oltre che una potenziale fonte di pericolo, sotto il profilo securitario ed igienico-sanitario, per i clienti. È quanto emerso nel corso dell’ultimo blitz degli agenti della Divisione Amministrativa della Questura, conclusosi con il sequestro preventivo dell’esercizio. Il primo profilo di irregolarità riscontrato nel corso delle verifiche ha riguardato la mancanza del titolo autorizzativo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante.

Sullo senario di un’attività palesemente abusiva, gli ulteriori accertamenti hanno lasciato emergere carenti ed inadeguate condizioni sotto il profilo strutturale ed igienico-sanitario, delineando un quadro complessivo di criticità potenzialmente pericolose per l’incolumità degli avventori. In diversi punti del locale, infatti, è stata riscontrata la presenza di narghilè in uso, con carboni ardenti, alcuni dei quali venivano scaldati tramite un fornello in funzione all’interno di un ambiente retrostante, in prossimità di numerose prese elettriche, con evidenti profili di rischio. Sono state inoltre rilevate ulteriori gravi carenze sotto il profilo della normativa antincendio, tra impianti non a norma, presenza di materiale infiammabile ed allestimenti privi di certificazione ignifuga. Tra questi, una delle porte presenti, di fatto chiusa a chiave e dunque non funzionale ai fini di una eventuale evacuazione, era coperta da una tenda priva di attestazioni di conformità antincendio.

Ad arricchire il quadro di pericolosità sotto il profilo securitario è stata la riscontrata mancanza di un numero adeguato di uscite di emergenza, con un’unica porta adibita all’afflusso ed al deflusso dell’utenza. Il contesto nell’ambito del quale sono stati curati i controlli ha restituito, infine, agli agenti l’immagine di un ambiente carente, oltre che a livello strutturale, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Alla luce delle violazioni riscontrate, gli agenti della Divisione Amministrativa hanno proceduto al sequestro preventivo del locale, con la contestuale denuncia dell’amministratore della società, ora gravemente indiziato per le ipotesi di reato previste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Procura presso il Tribunale di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del sequestro.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).