Sequestrati oltre 80 chili di cocaina, due arresti a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli dopo aver notato un tir e un'auto in sosta lungo la carreggiata della Tangenziale, hanno trovato due uomini che stavano spostando una partita di droga. Milioni di euro in cocaina pura, pronta per essere tagliata, quintuplicata nel volume e nel profitto: 81 chili e 740 grammi, un sequestro record nell'area di Napoli. Si tratta di 70 panetti di cocaina sottratta al narcotraffico e posta sotto sequestro. In manette un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene. Dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. La droga, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato nel mercato della vendita al dettaglio circa 10 milioni di euro. vbo/gsl