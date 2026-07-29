Sequestrati oltre 100 chili di oppio ad Ardea, 4 arresti

ARDEA (ROMA) (ITALPRESS) – Nascondevano 102kg di papaveri di oppio essicati, suddivisi in oltre mille sacchetti pronti, all’interno di due furgoni. I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato, in flagranza di reato, quattro persone gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio preventivo, l’attenzione dei militari è stata richiamata dalla presenza di due furgoni parcheggiati in modo sospetto a bordo strada, presso i quali stazionavano quattro uomini.

Alla vista della pattuglia, i quattro hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri prima che potessero far perdere le proprie tracce.

La perquisizione veicolare ha confermato i sospetti dei militari poiché, all’interno dei mezzi è stata rinvenuta l’ingente quantità di droga, verosimilmente già pronta per essere immessa nel mercato illecito. Gli arrestati sono quattro cittadini di origine indiana di età compresa tra i 22 e 40 anni, sono stati condotti presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).