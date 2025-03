Sequestrati in aeroporto a Torino 16 kg di cocaina per oltre 3...

Sequestrati in aeroporto a Torino 16 kg di cocaina per oltre 3 milioni

TORINO (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato all'aeroporto Sandro Pertini 16 kg di cocaina purissima che avrebbe fruttato sul mercato criminale circa 3 milioni di euro. Con un volo da Lima a Torino, via Parigi, una donna di origine peruviana aveva abilmente occultato nel bagaglio da stiva la sostanza stupefacente, nascondendola nel doppiofondo della valigia e nelle fodere di alcune borse. Nel corso dei controlli, i funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Caselle dell'Ufficio delle Dogane di Torino e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, coadiuvati dall'unità cinofila delle Fiamme Gialle, hanno rinvenuto 42 involucri, tra flaconi di prodotti per la cosmesi, barrette di legno da infusione, matasse di fili da cucito e confezioni sigillate di cibo istantaneo, dove era nascosta la polvere bianca. La donna è stata arrestata per traffico internazionale di stupefacenti. tvi/mca1