Sequestrati a Chieti giocattoli e cosmetici dannosi per la salute

Sequestrati a Chieti giocattoli e cosmetici dannosi per la salute

CHIETI (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale della Guardia di Chieti, in attuazione di un “piano mirato" al contrasto e alla commercializzazione di prodotti nocivi per la salute del consumatore, ha sequestrato oltre 1.500 prodotti non conformi alle normative imposte dall’Unione Europea. tvi/gsl