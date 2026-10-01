Sequestrati 28 chili di argento all’aeroporto di Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a sequestro 28 chilogrammi di argento presso lo scalo aeroportuale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. Una persona è stata denunciata per ricettazione. Il viaggiatore, in partenza per Dhaka (Bangladesh) via Istanbul (Turchia), è stato selezionato per un controllo doganale mirato dai militari del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell'ADM. L'approfondimento ispettivo, eseguito tramite scansione radiogena e successiva apertura dei quattro bagagli da stiva, ha permesso di rinvenire l'ingente partita di preziosi (costituita da monili e altri articoli) suddivisa in più involucri di plastica, per un valore complessivo stimato in oltre 36.000 euro. Il passeggero non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che giustificasse la provenienza dei preziosi né i prescritti titoli autorizzativi al trasporto transfrontaliero. trl/mgg/gtr