La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato 905 mascherine di protezione individuale del tipo ffp2 (sia con che senza valvola) e denunciato due commercianti.

Le fiamme gialle di Lamezia Terme hanno rilevato che, presso due supermercati del capoluogo lametino, riconducibili ad un’unica società di capitali, i dispositivi sanitari venivano custoditi in cartoni, non in vista, sotto le casse di pagamento, e commercializzati, solo su specifica richiesta dell’acquirente, al prezzo di 15 euro per mascherine ffp2 con valvola, ed 11 euro per mascherine ffp2 senza valvola. Le mascherine erano state acquistate all’origine, presso il distributore esclusivo, al prezzo di 35 centesimi più iva, quindi venivano vendute con un ricarico finale pari al 2142% del prezzo di mercato.

(ITALPRESS).