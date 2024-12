LA SPEZIA (ITALPRESS) – Venti tonnellate di tonno in scatola, per un valore commerciale di circa 250mila euro, sono state poste sotto sequestro a seguito di un’operazione di controllo svolta congiuntamente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Capitaneria di Porto spezzina.

Le attività di indagine hanno permesso, utilizzando strumenti informatici attraverso cui è possibile eseguire il tracking on-line di tutta la merce trasportata via mare, di intercettare nello scalo spezzino, un container, imbarcato su un mercantile proveniente dal Senegal che conteneva circa 20 mila chili di Tonno pinna gialla in scatola. Dai controlli effettuati sono emerse diverse irregolarità documentali, tra cui la mancanza di tracciabilità del prodotto, requisito necessario per avere l’autorizzare all’importazione della merce.

