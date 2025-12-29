Sequestrate 2,8 tonnellate di fuochi d’artificio in provincia di Brescia

BRESCIA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Brescia ha sequestrato fuochi d’artificio illegali e altamente pericolosi per 2.850 kg nel corso di 14 distinte operazioni condotte in tutta la provincia. In particolare, 1,1 tonnellate erano poste in vendita nell’ambito di attività commerciali senza che fossero rispettati i previsti criteri di sicurezza in quanto stipati in luoghi attigui a materiali infiammabili, oltre 5 quintali erano detenuti e posti in vendita da privati e quasi 4 quintali erano prodotti di costruzione artigianale, quindi in assenza dei requisiti di sicurezza normativamente previsti e senza alcuna possibilità di tracciamento della filiera di approvvigionamento.

I fuochi complessivamente sottoposti a sequestro erano caratterizzati da pericolosità micidiale con un contenuto di esplosivo netto complessivamente pari ad oltre 7 quintali. Le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle hanno portato alla denuncia di 14 persone, di cui una arrestata.

