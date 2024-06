Sequestrate 10 tonnellate di pesce non tracciato nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) - I finanzieri del comando provinciale di Palermo, nel corso di tre distinte operazioni, hanno sequestrato complessivamente novanta esemplari di tonno rosso e nove esemplari di pesce spada non tracciati, per un totale di circa dieci tonnellate di pescato. Le 10 tonnellate di tonno e pesce spada sequestrate, essendo state certificate come idonee al consumo alimentare da parte dell'Autorità Sanitaria locale, per qualità e conservazione, sono state devolute in beneficenza direttamente dai militari operanti alla onlus "Banco Alimentare Sicilia Occidentale". gsl/col3 Fonte video Guardia di Finanza