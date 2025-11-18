Seminario Italia-Spagna, Africa cruciale per le sfide globali

ROMA (ITALPRESS) - Il tema Africa deve essere centrale nella strategia comune di Italia e Spagna. Le questioni internazionali, a partire dalle politiche migratorie, l'approvvigionamento energetico, sono state al centro del seminario organizzato da Med-Or Italian Foundation e Real Instituto Elcano in collaborazione con l’ambasciata di Spagna in Italia e l’Ambasciata d’Italia in Spagna. f07/xc3/mgg/gtr