Semestre aperto, graduatoria di Medicina integralmente coperta

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Secondo quanto si apprende, sulla base dei posti rimasti disponibili dopo la prima assegnazione e delle preferenze espresse da chi non aveva inizialmente ottenuto una sede, la graduatoria di Medicina risulta ora integralmente coperta. A seguito dell’assegnazione della sede in questa seconda fase, gli studenti interessati potranno completare l’iscrizione dal 21 al 24 gennaio. Le assegnazioni di questa seconda fase completano il quadro delle immatricolazioni/iscrizioni, aggiungendosi ai circa 19 mila studenti già immatricolati/iscritti e saturando integralmente le graduatorie.

In particolare, per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia il totale degli immatricolati/iscritti raggiunge quota 17.278. Considerando, invece, oltre Medicina anche Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria e i corsi affini, il numero complessivo degli immatricolabili/iscrivibili ai corsi di area medica raggiunge circa 25 mila studenti. In questa seconda tornata di scelte, tra le sedi maggiormente indicate come prima scelta compaiono Sapienza Policlinico (463 preferenze), seguita dall’Università Federico II di Napoli (363), dall’Università degli Studi di Milano Statale (307), dall’Università di Padova (244) e dall’Università di Torino (227). È inoltre in via di riempimento anche la sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata, indicata come prima scelta da 140 studenti (a fronte di 124 posti rimasti disponibili).

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).