BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima giornata di gare della Coppa del Mondo di spada maschile a Berna con sei azzurri del ct Dario Chiadò che hanno staccato il pass per il tabellone principale da 64 di domani. Era già qualificato, per diritto di ranking, Davide Di Veroli. Dopo la fase a gironi ha raggiunto il tabellone principale Giacomo Paolini grazie ad un percorso netto. Attraverso una lunga fase di turni preliminari, poi, hanno conquistato un posto nella seconda giornata di gare anche Matteo Galassi, Giulio Gaetani, Enrico Piatti e Valerio Cuomo. Stop nell’ultimo turno del venerdì per Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Battuti nel turno dei 128 Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco e Gabriele Cimini mentre si era fermata la corsa nel primo incontro di giornata, nel tabellone dei 256, per Filippo Armaleo. Domani dalle 8.30 il via della giornata dedicata al tabellone principale individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna, che vivrà poi domenica la competizione a squadre.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

