ROMA (ITALPRESS) – L’Italtennis conferma sei giocatori nella top 50 del ranking Atp, aggiornato questa mattina dopo i tornei di Atlanta e soprattutto Umago e Kitzbuhel. In Croazia Lorenzo Musetti ha ceduto in finale; in Austria Matteo Berrettini ha centrato il secondo successo consecutivo, dopo il trionfo a Gstaad. Il leader della classifica mondiale è sempre l’azzurro Jannik Sinner, che precede Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Alle spalle dell’altoatesino, in chiave italiana, guadagna una posizione Musetti, ora numero 16. Ne perde una invece Luciano Darderi, adesso 34. Torna nei 40, a ruota Berrettini. Lo seguono Matteo Arnaldi, 45 e Flavio Cobolli, 48.

Perdono qualche posizione Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi, che si attestano rispettivamente al gradino 57, 74 e 78. Completa la “top ten azzurra” Mattia Bellucci, che dopo i quarti di finale raggiunti ad Atlanta ha ritoccato il suo best ranking, salendo al 125° posto della classifica Atp.

Tornando alla top ten internazionale, invece, un solo cambio, con Andrey Rublev che scavalca Casper Ruud e si piazza all’ottavo posto.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 9570 (–)

2. Novak Djokovic (Srb) 8460 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8130 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 6845 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 6525 (–)

6. Alex de Minaur (Aus) 4185 (–)

7. Hubert Hurkacz (Pol) 4105 (–)

8. Andrey Rublev (Rus) 3885 (+1)

9. Casper Ruud (Nor) 3880 (-1)

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3770 (–)

Così gli altri italiani:

16. Lorenzo Musetti 2340 (+1)

34. Luciano Darderi 1331 (-1)

40. Matteo Berrettini 1215 (+10)

45. Matteo Arnaldi 1155 (-5)

48. Flavio Cobolli 1018 (–)

57. Lorenzo Sonego 881 (-3)

74. Fabio Fognini 749 (-4)

78. Luca Nardi 744 (-3)

125. Mattia Bellucci 481 (+21)

– foto Image –

(ITALPRESS).