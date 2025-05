BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – I seggi in Romania si sono aperti alle 7 e chiuderanno alle 21 per eleggere il nuovo presidente. Si tratta della seconda tornata elettorale dopo quella del 24 novembre, annullata per decisione della Corte costituzionale. Le procedure di voto sono state già avviate venerdì per i cittadini che risiedono all’estero, con 965 seggi predisposti. I più numerosi sono in Italia e Malta, con l’allestimento di 161 postazioni in ciascun Paese.

I sondaggi vedono in testa George Simion, leader della formazione ultranazionalista Alleanza per l’unione della Romania (Aur). I voti sembrano essersi infatti spostati su questo candidato dopo l’esclusione dalla competizione elettorale di Calin Georgescu, candidato indipendente di orientamento di destra che aveva vinto a sorpresa le elezioni di novembre.

La Commissione elettorale centrale del Paese ha vietato la partecipazione di Georgescu a questo secondo appuntamento per il sospetto di “influenza straniera”, e per lo stesso motivo la Corte costituzionale aveva deciso ancora prima di invalidare i risultati del voto di novembre. Decisioni che hanno portato nei mesi scorsi a diverse proteste di piazza, in cui i sostenitori di Georgescu hanno accusato le istituzioni romene di “colpo di Stato”.

Adesso, senza Georgescu in gara, il candidato di destra Simion balza, per lo meno nei sondaggi, in testa alle preferenze con il 30%, seguito da Antonescu con il 24%. Antonescu è il candidato della coalizione di governo ed è sostenuto da Partito socialdemocratico (Psd), Partito nazionale liberale (Pnl) e partito della minoranza ungherese (Udmr). Al terzo posto si colloca, sempre secondo i sondaggi pre-elettorali, il sindaco di Bucarest Nicusor Dan, con il 22%.

Parecchio distanziati sono l’ex premier Victor Ponta, con il 12%, e la leader della forza di centro Unione salvate la Romania (Usr), Elena Lasconi, con l’8%. Le previsioni danno dunque per probabile un ballottaggio che si terrebbe il 18 maggio e che vedrebbe comunque in corsa il leader di Aur.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).