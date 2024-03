Segato (Aip) “Donare plasma gesto semplice ma fondamentale”

FIRENZE (ITALPRESS) - “Il pregio di questa mostra è che è diretta e meno impegnativa rispetto ad altre forme comunicative, e quindi far conoscere il viaggio che fa il plasma prelevato puo’ essere il giusto modo per far veicolare certi messaggi". Lo ha detto Alessandro Segato, presidente dell’Associazione Immunodeficienze Primitive a margine di una conferenza stampa che celebra la tappa conclusiva della mostra itinerante "Il Viaggio del plasma", all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. col/xb8/fsc/gsl