LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Sea Watch ha confermato che due gruppi di migranti in difficoltà su due diverse imbarcazioni nel Mediterraneo centrale sono stati intercettati dalle milizie libiche di Haftar e riportati in Libia.

È stato riferito che l’aereo Seabird ha avvistato due barche con circa 100 migranti a bordo. A Open Arms è stata inviata una segnalazione per un’operazione di soccorso. Mentre Open Arms era in rotta per soccorrere le due imbarcazioni con 100 migranti, è stata ricevuta un’altra chiamata di soccorso con persone a bordo di un’altra imbarcazione e Open Arms ha dovuto dare priorità alla sua missione di salvataggio per salvare il gruppo di 24 migranti.

