NAPOLI (ITALPRESS) – In vista di una ripresa completa dell’attività didattica in presenza la Regione Campania, con una raccomandazione firmata dal governatore Vincenzo De Luca, chiede ai dirigenti scolastici massima prudenza nell’organizzazione delle attività. Nel documento si leggono alcune indicazioni che costituiscono soprattutto un richiamo all’attenzione: in particolare si invita a disporre “che la presenza in aula delle singole classi non superi il 50% degli studenti, assicurando il collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona”. Inoltre si richiede che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura prevista, di optare per la fruizione della Dad, la quale, su richiesta, deve essere garantita per gli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie o di persone conviventi o sulla base di esigenze adeguatamente motivate. Infine, oltre all’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e le norme di sicurezza previste dai piani anti-covid, la Regione invita a non differenziare l’orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli alunni stessi attraverso adeguate misure di rotazione.

(ITALPRESS).