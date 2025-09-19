UDINE (ITALPRESS) – Una scuolabus, con a bordo 30 bimbi, si è ribaltato su un fianco in seguito allo scontro con un’auto lungo la SP55 tra Buja e Treppo Grande (Udine). Due bambini e tre adulti sono stati soccorsi dalle squadre dei vigili del fuoco intervenuti sul posto e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale. Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).