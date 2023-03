Si indaga sull’incendio che, la notte scorsa, ha danneggiato ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico, in via Ostiense, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre. Non ci sono stati feriti. L’ipotesi privilegiata è quella della pista anarchica.

Un altro incendio, la notte precedente, si è verificato nella Capitale. Sedici auto di Poste Italiane sono andate a fuoco in viale Palmiro Togliatti. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.

foto Vigili del fuoco

(ITALPRESS).

