Scuola e sport, firmato protocollo per potenziare impianti

ROMA (ITALPRESS) – “Si rafforza ulteriormente l‘alleanza tra la scuola e lo sport. Offriremo ulteriori, nuove e più incisive opportunità alle società e alle associazioni sportive del territorio attraverso le palestre scolastiche”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, commentando la firma del protocollo d’intesa col Ministero dell’Istruzione e del Merito e Sport e Salute per potenziare l’offerta di attività sportive e di garantire la sicurezza degli impianti sportivi nelle scuole attraverso interventi di recupero e riqualificazione.

“Con la firma di questo protocollo, offriamo ai nostri giovani importanti opportunità per l’esercizio della pratica sportiva all’interno delle nostre scuole – sottolinea dal canto suo il collega Giuseppe Valditara – Fra l’altro, ricordo che investiamo quasi 900 milioni di euro per dotare le scuole italiane di nuove palestre o per ristrutturare quelle esistenti, un investimento con anche fondi del ministero che non c’era mai stato per la scuola italiana”.

