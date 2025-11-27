“Scuola Dirigenza Futuro”, XII Congresso Nazionale ANDIS: Paola Bortoletto rieletta presidente

ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – ANDIS ha celebrato nei giorni 20-22 novembre 2025, a Vico Equense (NA), il XII Congresso nazionale al quale è stato dato il suggestivo titolo “Scuola Dirigenza Futuro” e che ha visto la partecipazione di centodue delegati nazionali, espressioni delle sezioni provinciali e regionali.

La Presidente nazionale del triennio 2023-2025, Paola Bortoletto, nell’aprire i lavori ha evidenziato, nella sua accurata e particolareggiata relazione, il percorso compiuto dall’Associazione anche con l’ausilio di un video di immagini e musiche a ritroso, 2025-2023, dall’intrigante titolo, parafrasando quello del congresso, “Dal presente, al passato, verso il futuro”.

A seguire ha illustrato le tesi congressuali, elementi portanti e significativi del suo nuovo programma avente come finalità: l’innovazione, la formazione, la comunicazione e la collaborazione che connotano e caratterizzano sempre più la qualità di un’associazione che da trentasette anni, 1988, è a servizio della scuola pubblica come bene comune.

Al termine dei tre giorni di lavoro i delegati congressisti hanno rieletto per acclamazione, per il triennio 2026-2028, Presidente nazionale Paola Bortoletto e con le stesse modalità hanno eletto i membri del Direttivo nazionale: Alessandra Benanti, Rossella De Luca, Milena Piscozzo, Stefano Stefanel e a questi si affiancheranno nelle prossime settimane i quattro componenti che saranno designati, in ottemperanza alle norme statutarie, dalla Presidente nazionale e i membri di diritto: il Presidente del Consiglio nazionale e gli ex Presidenti nazionali: Gregorio Iannaccone e Paolino Marotta.

I congressisti, poi, hanno eletto anche i ventidue membri del Consiglio nazionale. Nel concludere i lavori del congresso la Presidente Bortoletto ha riaffermato il proprio impegno alla causa della “dirigenza scolastica” e alla crescita della scuola pubblica italiana nell’esclusivo interesse della formazione e maturazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

-Foto ufficio stampa-

