NAPOLI (ITALPRESS) – Nelle nostre scuole tutti sono obbligati ad avere il green pass, dai docenti a coloro che lavorano nelle mense”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook settimanale per fare il punto sulla situazione epidemiologica. Quindi ha rivelato che “l’Abbonamento sarà gratuito solo per gli studenti vaccinati”. Il governatore ha spiegato che gli studenti residenti in Campania tra i 12 e i 19 anni anni sono 509mila; di questi hanno aderito alla campagna di vaccinazione 304mila. “E’ necessario uno sforzo in più per stare tranquilli”, ha aggiunto. “Di quelli che sono andati a protestare contro il green pass per viaggiare io non ho capito nulla. A Napoli c’erano solo due manifestanti, che meraviglia. Erano 2 panzoni di 60 anni, presumibilmente avevano appena mangiato due pizze fritte per strada ed erano andati alla stazione a fare due passi per digerire”. Il governatore ha poi ha aggiunto: “Bene ha fatto Draghi che ha preso una posizione netta verso l’obbligo della vaccinazione”. Infine sulla situazione dei nuovi contagi, De Luca ha concluso “In Campania la situazione è di buona tenuta sul fronte dei contagi. Guardiamo alle prossime settimane con relativa fiducia e serenità. Non registriamo ingolfamenti nelle strutture ospedaliere e nei reparti di terapia intensiva”.

(ITALPRESS).