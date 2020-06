ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per consentire a tutti i nostri ragazzi e ragazze di tornare a scuola a settembre, in presenza e nella massima sicurezza”. Lo ha detto al Tg1 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Stiamo valutando la cedolare secca”, ha affermato il premier, rivolgendosi ad alcuni commercianti incontrati stamattina, sempre come mostrato dal Tg1.

“La cig in deroga è la più farraginosa, si è rivelata la più problematica – ha poi detto Conte -, l’abbiamo anche semplificata con l’ultimo decreto ma c’è un ritardo e un buon numero di persone che sta soffrendo”.

“Lavoriamo per abbassare le tasse”, ha sottolineato, e sul decreto Semplificazioni ha spiegato: “E’ essenziale per la ripartenza, ha detto Conte, è un lavoro complesso di cui stiamo discutendo con ministri e forze politiche, verrà molto dibattuto”.

