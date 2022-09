Scritte “no vax” davanti la sede dell’Ordine dei giornalisti a Palermo

Scritte "no vax" sono comparse davanti alla sede dell'Ordine dei giornalisti, in via Bernini, a Palermo. Altre scritte dello stesso tenore sono comparse alla Fiera del Mediterraneo, dove si trova l'hub vaccinale. In entrambi i casi indagano gli agenti della Digos. vbo