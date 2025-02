BOLOGNA (ITALPRESS) – “Un atto vile e inaccettabile, che prende di mira un luogo dedicato alla conoscenza e alla ricerca, valori fondamentali della nostra comunità”.

E’ quanto afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, in merito alle scritte no Vax comparse sui muri del Campus universitario di Cesena, che attaccano vaccini, 5G e politiche sulla mobilità sostenute dal Comune.

“Un gesto intollerabile- sottolinea de Pascale-. Le università sono il cuore della conoscenza, della ricerca scientifica e del confronto libero e democratico. Colpire un luogo del sapere con messaggi intrisi di disinformazione e odio è un attacco, non solo alla comunità accademica, ma a tutta la società. Non possiamo permettere che atti di questo tipo trovino spazio nelle nostre città”.

Il presidente della Regione esprime quindi solidarietà al rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e al coordinatore del Campus di Cesena, Mirko Viroli, e ribadisce l’impegno delle istituzioni per contrastare ogni forma di violenza e intimidazione. “Sosteniamo pienamente l’azione delle Forze dell’ordine e del Comune di Cesena affinchè i responsabili siano individuati e perseguiti- conclude il presidente-. L’Emilia-Romagna è e resterà una terra che difende la conoscenza, il rispetto e il confronto civile”.

