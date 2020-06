ROMA (ITALPRESS) – Nuovo scossone in casa Roma: il direttore sportivo Gianluca Petrachi è stato ufficialmente sospeso dalle sue mansioni con effetto immediato. Il club giallorosso ha comunicato la decisione attraverso una nota diramata via Twitter, con il Ceo Guido Fienga che assume momentaneamente il ruolo. Arriva dunque al capolinea il rapporto tra la società capitolina e il ds leccese. Una storia finita male, dopo neanche un anno. Al suo arrivo a Roma, Petrachi aveva conquistato sia il presidente Pallotta che Baldini, anche perchè sembrava essere proprio lui l’uomo giusto per portare in giallorosso Antonio Conte. Alla fine il tecnico leccese scelse l’Inter. La sfuriata nell’intervallo della partita di Sassuolo, alcune uscite pubbliche giudicate inopportune dalla società e ancora l’asprezza nei rapporti interni hanno irrimediabilmente incrinato il rapporto tra le due parti. Nonostante il Ceo Fienga abbia provato a mediare per risanare in parte la situazione, le continue rimostranze di Petrachi hanno portato la dirigenza giallorossa a decidere per la sospensione. A guidare il prossimo mercato, insieme all’ad, ci sarà Morgan De Sanctis con la collaborazione di Franco Baldini, consulente del presidente americano.

(ITALPRESS).