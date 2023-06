Scoperto deposito di rifiuti non autorizzato a Padova

I finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con i funzionari dell'Arpav, hanno trovato rifiuti speciali non pericolosi in un'area riconducibile a un'impresa. Nel deposito c'erano diversi mezzi pesanti e accumuli di materiale ferroso. col4/gtr