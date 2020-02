Incidente stradale mortale in Puglia. Tre persone sono decedute in seguito a uno scontro che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante sulla strada statale 100 ““Di Gioia del Colle”, in corrispondenza del km 56.2, a Mottola (Taranto). Lo rende noto Anas, precisando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Il traffico è deviato in direzione Taranto, con uscita allo svincolo S. Basilio (km 52); in direzione Bari, con uscita allo svincolo Mottola (km 60.4). Sul posto forze dell’ordine, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

(ITALPRESS).