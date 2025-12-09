Scontro auto-corriera in provincia di Pordenone, un morto e diversi feriti

PORDENONE (ITALPRESS) – Incidente stradale questa mattina sulla SR464 A Maniago, in provincia di Pordenone. Per cause in via di accertamento si sono scontrati frontalmente una corriera con a bordo studenti e pendolari e un’auto. Nell’impatto ha perso la vita il conducente della vettura.
Tra i passeggeri del pullman ci sono alcuni feriti, trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni. Sul posto i mezzi di soccorso, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
