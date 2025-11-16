Scontri in Messico durante protesta “Generazione Z”, feriti e arresti

Mandatory Credit: Photo by Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15515666a) Fifty-seven years after the massacre of students in Plaza Tlatelolco, survivors, students, and civil society at large marched toward Mexico City's Zócalo (central square). The event included demonstrations in solidarity with the Palestinian people and clashes between police and some protesters. March For The 57th Anniversary Of The Tlatelolco Massacre, Mexico City, Mexico - 02 Oct 2025

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Scontri a Città del Messico durante la manifestazione di protesta della “Generazione Z” contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. Almeno 120 i feriti, un centinaio di poliziotti e una ventina di civili. Lo hanno reso noto le autorità della capitale messicana. Almeno una ventina di manifestanti sono stati fermati.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

