Scontri a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente. Altre due persone arrestate e 24 denunciate

TORINO (ITALPRESS) – Nel corso della manifestazione nazionale di ieri, indetta in risposta allo sgombero della sede di “Askatasuna”, a seguito degli attacchi alle forze dell’ordine, nel corso dei quali sono rimasti feriti circa un centinaio di operatori delle forze di polizia, la Digos della Questura torinese ha arrestato in flagranza di reato un 31enne e un 35enne italiani, ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

È stato altresì arrestato, in flagranza differita, un 22enne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato infatti individuato, attraverso l’analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione a un operatore della Polizia di Stato del Reparto Mobile di Padova. Il ventiduenne è stato anche denunciato per violenza a Pubblico Ufficiale per i medesimi fatti, essendo stato ritratto in un’altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le forze dell’ordine nonché per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che oltre a cagionare lesioni al poliziotto, lo ha anche spossessato dello scudo, dell’U-bot e della maschera antigas.

Durante le violente aggressioni in danno delle forze dell’ordine, operatori della Polizia di Stato sono altresì riusciti a bloccare 24 persone, accompagnate presso gli uffici della Questura di Torino ove sono state compiutamente identificate e denunciate a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità; a costoro è stato sequestrato diverso materiale per il travisamento, oggetti atti all’offesa come sassi (custoditi negli zaini), chiavi inglesi, frombole e coltelli.

103 I FERITI

Sono 103 le persone ferite che, dopo gli scontri di ieri sera durante il corteo pro Askatasuna a Torino, si sono rivolte alle cure dei pronto soccorso cittadini attraverso la centrale operativa del 118. Tutti i feriti sono stati dislocati negli ospedali Cto, Molinette, Giovanni Bosco, Gradenigo, Mauriziano, Martini e Maria Vittoria, nessuno si trova in gravi condizioni, fra di loro ci sono sia agenti delle forze dell’ordine che manifestanti. Intorno a mezzogiorno la Questura dovrebbe comunicare il numero delle persone arrestate e accompagnate in seguito alla guerriglia urbana di ieri, al momento i fermati dovrebbero essere due. Nel frattempo, questa mattina la premier Giorgia Meloni è atterrata a Torino per una visita lampo al poliziotto che ieri è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti, colpendolo con calci, pugni e anche un martello, insieme al collega che l’ha soccorso dai violenti.

Intanto, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino.

