Scontri a Lecco tra un gruppo di estrema destra e anarchici, interviene la Polizia

LECCO (ITALPRESS) – Disordini ieri sera a Lecco, tra un gruppo di estrema destra che aveva organizzato una fiaccolata di commemorazione per i 16 repubblichini fucilati il 28 aprile 1945 nella zona dello stadio Rigamonti Ceppi e l’Anpi, che aveva risposto promuovendo un presidio antifascista.

Momenti di tensione fuori dal municipio, dov’era in corso il consiglio comunale, quando alcuni anarchici e di estrema sinistra si sono staccati dal presidio dell’associazione Partigiani hanno cercato di entrare in contatto con i manifestanti di estrema destra e poi di entrare con la forza e sono stati bloccati dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Il consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini ha parlato sui social di “violenza inaudita”, sottolineando che “simili comportamenti sono inaccettabili” e che “è intollerabile che con il pretesto dell’antifascismo si arrivi a praticare la peggiore delle violenze intolleranti”.

