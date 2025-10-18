Scommesse illegali, due denunciati e sanzioni per 500 mila euro

ROMA (ITALPRESS) - Conclusa una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L’operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), in stretta sinergia e collaborazione con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato a due denunce per reati connessi all’esercizio irregolare dell’attività di raccolta delle scommesse; oltre 30 violazioni amministrative e all’irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 500.000 euro. tvi/mca3 Fonte video: Polizia di Stato