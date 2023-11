Scoma “Amg ha chiuso sempre i bilanci in positivo, è un’azienda sana”

PALERMO (ITALPRESS) - "AMG è un'azienda che in questi anni ha maturato esperienza e oggi secondo me dovrebbe essere messa a sistema insieme alle altre aziende che offrono un servizio pubblico a Palermo, cioè Amap e Rap. Oggi il Comune deve assumersi la responsabilità di fare un sistema con le proprie aziende per un servizio più razionale e con costi più bassi. Se le aziende riuscissero a consorziarsi è chiaro che il costo del servizio sarebbe più basso". Così Francesco Scoma, presidente di AMG Energia, a margine del convegno "Servizi pubblici del sud Italia. Focus su Regione Siciliana e Città Metropolitana di Palermo", presso la storica officina del gas nel capoluogo siciliano. "Noi siamo un'azienda sana che ha chiuso sempre i suoi bilanci in positivo. E' chiaro i tempi sono cambiati perché il parco di illuminazione del Comune è vetusto e andrà sostituito e rinnovato. C'è un contratto di servizio che sarà prorogato in attesa di un nuovo contratto che il consiglio comunale andrà ad approvare per gli anni successivi. Noi chiediamo un contratto almeno di 20 anni come era prima, oggi è scaduto da due anni. In questo modo possiamo mettere l'azienda sul mercato. Oggi 8 milioni di euro di contratto di servizio sono assolutamente insufficienti per la gestione dell'azienda. Tra l'altro questo importo è bloccato per i prossimi 10 anni a causa del piano di riequilibrio del Comune. Riteniamo quindi, per il bene della città e dell'azienda, sia opportuno trovare sul mercato un'azienda che possa dare un impulso economico e industriale per il miglioramento dei servizi alla città".