TRIESTE (ITALPRESS) – Da oggi il nuovo logo regionale di sostenibilità “EcoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia” renderà riconoscibili attività e azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti e progetti di sviluppo dell’economia circolare. Lo rende noto l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, spiegando si tratta di un adempimento previsto dalla legge regionale 34/2017 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) ma anche di una necessità emersa a seguito del confronto tra Regione, Arpa Fvg e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per rendere uniformi, coordinate ed univoche le informazioni da trasmettere ai cittadini. Il logo e il relativo manuale d’uso sono frutto del confronto tra il Tavolo di comunicazione istituito nel 2019 per la predisposizione e attuazione del programma di comunicazione condiviso in materia di rifiuti e l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

(ITALPRESS).