MILANO (ITALPRESS) – E’ partito, ingrossandosi ancora di più, il corteo di lavoratori, studenti e insegnanti che si è radunato davanti alla Stazione Centrale, nel giorno dello sciopero generale indetto da USB. Durante il tragitto, il filone si è ricongiunto con il corteo studentesco partito da Piazza Leonardo Da Vinci. Ai 7 mila del primo corteo si sono ora aggiunti circa altri 5 mila partecipanti del secondo. Giù le armi su i salari” è lo slogan che si ripete dal furgone in testa al doppio corteo, mentre alcuni esercizi abbassano le saracinesche in via Andrea Costa.

A causa della manifestazione in corso che potrebbe interessare la A51 Tangenziale Est di Milano, sono stati predisposti specifici presidi e misure di regolazione del traffico, d’intesa con la Prefettura e le Forze dell’Ordine. Sono chiuse le aree di servizio Cascina Gobba Est e Ovest e, se necessario, potrà essere chiuso un tratto della Tangenziale Est compreso fra le uscite di Cologno Monzese Ovest e Milano Viale Forlanini in ambedue le carreggiate. Potranno essere attuate deviazioni temporanee sulle principali direttrici interessate: A51 in direzione nord: uscita obbligatoria a Forlanini; A51 in direzione sud: uscita obbligatoria a Cologno Monzese Ovest; A52 in direzione sud: deviazione verso A4/Venezia; A50 Sud: chiusura del ramo verso San Giuliano/A51, con deviazione su A1 in direzione Melegnano e successiva A58 Tangenziale Est Esterna di Milano. La concessionaria ha attivato i presidi necessari per gestire i deflussi veicolari nell’area compresa tra le uscite di Milano Viale Forlanini e Cascina Gobba. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, seguire le indicazioni del personale presente e, ove possibile, programmare percorsi alternativi.

– foto IPA Agency –

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