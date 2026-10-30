FIRENZE (ITALPRESS) – Sono oltre tremila i partecipanti al corteo convocato da Usb ed altre sigle sindacali partito poco dopo le ore 10 di oggi da piazza Bambine e Bambini di Beslan in pieno centro a Firenze. Tantissimi i giovani che fanno parte dei manifestanti che si è snodato al momento per i viali centrali del capoluogo di regione toscano ed al momento è fermo in piazza San Marco a Firenze. A vigilare sui partecipanti al corteo le forze dell’ordine ed in particolar modo la Polizia e uomini della Digos che controllano tutto a distanza anche con l’ausilio di un mezzo blindato fermo in via Cavour, evitando deviazioni dal percorso concordato, e soprattutto che i manifestanti si avvicino alla zona monumentale di Firenze e ai palazzi istituzionali principali. Urlati cori contro il governo, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il ministro Valditara fra i piu’ nel mirino, contro il carovita ed il riarmo. Esposti striscioni di tanti licei occupati nei giorni scorsi a Firenze, accesi anche alcuni fumogeni e sventolate in particolar modo bandiere della Palestina. “Siamo tutti antifascisti” il coro maggiormente cantato dai manifestanti. In testa al corteo presente lo striscione “Contro guerra e carovita blocchiamo tutto” .

“Il carovita non è un tema, ma la condizione che viviamo tutti quando dobbiamo fare la spesa, la benzina, quando dobbiamo pagare le tasse, il mutuo, l’affitto o i libri per i nostri figli-ha dichiarato Dario Furnari di Usb Firenze- E’ una condizione che viene da scelte politiche, dall’inflazione, dalla speculazione finanziaria, dalla guerra”. Furnari ricorda che “oggi tutto il lavoro soffre salari bassi, soffre la condizione del carovita. Tenere aperta un’attività è complesso, oggi arrivare alla seconda terza settimana del mese è complesso perché i salari non non bastano, anche nel pubblico impiego”.

TERMINATO PRESIDIO DI MANIFESTANTI CHE HA CERCATO DI DEVIARE DAL PERCORSO

E’ terminato il presidio dei circa 300 manifestanti che ha cercato di deviare dal percorso del corteo in svolgimento a Firenze, organizzato contro la guerra ed il carovita, da diverse sigle sindacali fra cui l’Usb. I manifestanti volevano deviare sul secondo tratto di via Cavour, quello dove ci sono alcuni palazzi istituzionali come quello della Prefettura, della Città metropolitana di Firenze e del Consiglio regionale toscano. La Polizia però si è schierata con diversi uomini in assetto anti sommossa, supportati da un mezzo blindato, e dopo circa un’ora e mezzo di situazione di stallo, i 300 manifestanti sono tornati sul percorso concordato. Il resto del corteo sta procedendo nella zona di via Nazionale verso piazza Vittorio Veneto dove è attesa la conclusione di esso.

– foto xb8/Italpress –

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