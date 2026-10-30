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Sciopero generale, a Napoli carro armato di carta bruciato davanti a forze ordine
NAPOLI (ITALPRESS) - Carrarmato di carta bruciato davanti al cordone delle forze dell'ordine all'ingresso dell'autostrada Reggia di Portici, utilizzato come deterrente per dividere il corteo e consentire ad altri manifestanti di raggiungere l'ingresso dell'autostrada dal porto. Il corteo principale si è fermato poco prima del varco del porto per consentire ad altri manifestanti di raggiungere il già avviato blocco autostradale. xm9/pc/gtr