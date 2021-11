Scioperi, Bombardieri “Bonomi perde occasione per tacere”

"Bonomi quando parla delle mobilitazioni sindacali perde sempre un'occasione per stare zitto, soprattutto perché gli industriali non fanno sciopero. Non li abbiamo mai visti in piazza". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Bologna, in merito alle parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha invitato i sindacati a non minacciare scioperi. cin/sat/red