Science Calling, un podcast per raccontare la ricerca scientifica

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolto a Roma l'evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. L'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la conoscenza in benefici concreti per le persone. f04/mgg/gtr