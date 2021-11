BARI (ITALPRESS) – Nel pomeriggio-sera di mercoledì 10 novembre è stato avvistato nei cieli del Salento il passaggio di una scia luminosa a cui è seguito un forte boato. Si è trattato del passaggio di un “bolide”, ovvero di una luminosissima meteora appartenente al fenomeno delle Tauridi Sud, uno sciame meteorico che ha origine dai detriti della cometa Encke e che sta passando in questi giorni. La Terra attraversa questi detriti che bruciano con l’impatto con l’atmosfera. E’ un fenomeno che avviene periodicamente e che può essere più o meno visibile o avvertibile a seconda delle condizioni meteorologiche.

“Non sono fenomeni rari ma sono stati osservati anche in anni scorsi – spiega il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario – e che quindi non dovrebbero destare nè preoccupazione, nè clamore. La protezione civile regionale ha seguito comunque questo fenomeno con il centro funzionale, il dipartimento nazionale di protezione civile e l’istituto nazionale geofisica e vulcanologia”.

