ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti tra Italia e Svizzera hanno radici profonde, hanno trovato una struttura politica negli anni bui del ventennio del fascismo che ha visto migliaia di esuli trovare rifugio in questo Paese. Anche grazie a loro si è strutturato l’antifascismo italiano, una fase storica che è bene ricordare in un momento come questo, in cui vediamo troppi pericolosi rigurgiti di nazionalismo e soprattutto di negazionismo della storia, con un pensiero che possiamo ancora definire fascista”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo al congresso del Partito socialista svizzero.

-Foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]