ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegno e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per le nostre priorità per una grande mobilitazione nazionale. E’ il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa nazionale dell’Unità, a Ravenna, ricordando i temi per i quali si batte il partito: la sanità pubblica, il sostegno al reddito, il diritto alla casa.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

