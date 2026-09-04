Schlein “Non faremo alla destra il favore di dividerci”

ROMA (ITALPRESS) – “Non faremo alla destra il favore di dividerci”. La segretaria del Pd, Elly Schlein, lancia un messaggio chiaro alle opposizioni in un’intervista a L’Espresso, rivendicando la tenuta e le ragioni dell’alleanza progressista. Forte del record di longevità alla guida del partito, avendo battuto il primato di Pier Luigi Bersani, Schlein delinea i prossimi passi della coalizione: “E da settembre lavoreremo per affinare il programma condiviso”, partendo da proposte comuni già presentate su lavoro, sanità, scuola e diritti.

Sullo scoglio più delicato, quello della politica estera e del sostegno all’Ucraina, la leader dem si dice convinta di poter trovare una quadra con il Movimento 5 Stelle e le altre forze alleate: “Su Gaza siamo in sintonia. E anche su Kiev ci intenderemo”.

Schlein minimizza le distanze sul supporto militare, spiegando che “che ci siano differenze è normale, ma abbiamo già dimostrato che siamo in grado di fare sintesi”. Rivendicando il bilancio della sua segreteria, Schlein sottolinea di aver “riportato il partito dove la nostra gente se lo aspetta, cioè tra le persone, nelle piazze, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di cura, nei comuni piccoli delle aree interne”.

Sul fronte del lavoro e delle nuove generazioni, la segretaria del Pd lancia una proposta netta ispirata al modello iberico: “Come Sanchez in Spagna riuniremo imprese e sindacati per una drastica riduzione dei contratti precari. E introdurremo il salario minimo. Faremo davvero dell’Italia un Paese per giovani”.

Non manca un duro attacco al governo guidato da Giorgia Meloni: “Meloni si è chiusa nel palazzo, non ascolta il Paese”, attacca Schlein, denunciando il calo della spesa sanitaria scesa “fino ai minimi storici degli ultimi 15 anni”.

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