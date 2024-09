Schlein “Il governo non è in grado di rilanciare l’economia del paese”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Noi qua ci siamo confrontati sulle priorità per il Paese e credo che abbiamo molto da dare perchè questo governo ha dimostrato di non essere in grado di rilanciare l'economia. Vive di rendita e meriti altrui, anche della resilienza del nostro mondo produttivo", ha dichiarato la segretaria Elly Schlein, a margine dei lavori del Forum TEHA di Villa d'Este a Cernobbio. "Servono politiche industriali e questo governo in questi due anni non ne ha messe in campo, non ha visione", ha sottolineato. "Le imprese sanno bene che abbiamo bisogno del Next generation EU come embrione di un grande piano industriale europeo che serve all'Italia più che ad altri paesi. Noi non abbiamo il margine fiscale di altri paesi per mettere a terra nuove filiere industriali strategiche", ha proseguito. Assieme alle opposizioni, "credo e spero che ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche sulla manovra. Purtroppo ci aspettiamo che, come quella dell'anno scorso, sarà senza respiro e senza anima. Noi vogliamo assicurarci che il Paese sia messo in condizione di ripartire. È il nostro primario interesse. Anche i salari sono diminuiti, ce ne dobbiamo occupare con grande urgenza". "Credo che siano emerse anche alcune piste di lavoro comune: sanità pubblica, congedi paritari, politica industriale. Anche con Calenda e Conte è emersa la stessa critica che facciamo noi: la transizione 5.0 che è arrivata con enorme ritardo e senza dare continuità. Le imprese hanno bisogno di poter programmare, quindi dare continuità a quel tipo di meccanismi di incentivi è fondamentale". xh7/vbo