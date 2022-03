Schittulli (Lilt) “Vincere il cancro è possibile”

"Ho cominciato a prendermi cura delle persone affette da cancro subito dopo laurea specializzandomi nell'oncologia dedicata al tumore femminile, in particolare al seno, il big killer numero uno, più letale dei tumori maschili. Quello che mi auguro è battere il cancro in pochi anni. E' una sfida possibile". Così Francesco Schittulli, presidente LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia di stampa Italpress. cga/mgg/mrv